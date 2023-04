"La solita vergogna aggressione di Travaglio": Boschi picchia durissimo (Di giovedì 20 aprile 2023) "Il solito vergognoso stile del giornale di Travaglio che aggredisce le persone e le famiglie": Maria Elena Boschi si scaglia contro il Fatto Quotidiano per la vignetta pubblicata oggi in prima pagina. Nel mirino del vignettista Natangelo ci finisce Arianna Meloni, moglie di Francesco Lollobrigida nonché sorella del premier. Si tratta di un disegno di pessimo gusto, che vede la signora Lollobrigida a letto con un uomo di colore. "Obiettivo incentivare la natalità", è il titolo della vignetta. "Intanto, in casa Lollobrigida...", scrive Nantangelo che ritrae Arianna Meloni con l'amante nero: "E tuo marito?", chiede lui. "Tranquillo, sta tutto il giorno fuori a combattere la sostituzione etnica", risponde lei. L'obiettivo del quotidiano, insomma, è attaccare il ministro dell'Agricoltura per l'espressione "sostituzione etnica" usata qualche ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) "Il solito vergognoso stile del giornale diche aggredisce le persone e le famiglie": Maria Elenasi scaglia contro il Fatto Quotidiano per la vignetta pubblicata oggi in prima pagina. Nel mirino del vignettista Natangelo ci finisce Arianna Meloni, moglie di Francesco Lollobrigida nonché sorella del premier. Si tratta di un disegno di pessimo gusto, che vede la signora Lollobrigida a letto con un uomo di colore. "Obiettivo incentivare la natalità", è il titolo della vignetta. "Intanto, in casa Lollobrigida...", scrive Nantangelo che ritrae Arianna Meloni con l'amante nero: "E tuo marito?", chiede lui. "Tranquillo, sta tutto il giorno fuori a combattere la sostituzione etnica", risponde lei. L'obiettivo del quotidiano, insomma, è attaccare il ministro dell'Agricoltura per l'espressione "sostituzione etnica" usata qualche ...

