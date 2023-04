La Serie A ‘gioca’ per salvare il pianeta! Capitani in prima linea (Di giovedì 20 aprile 2023) Nuova iniziativa della Lega Serie A. In vista della 31ª giornata, verrà lanciato l’appello in occasione della giornata mondiale della Terra. Capitani in prima linea INIZIATIVA ? La Serie A lancia l’iniziativa “Facciamo squadra per il pianeta“. L’appello che la Lega lancia insieme ad AWorld, l’App a supporto della campagna globale contro il cambiamento climatico ActNow delle Nazioni Unite e a 3BEE. In occasione della 31ª Giornata di Serie A TIM, i Capitani di tutte le squadre indosseranno la fascia dedicata alla Giornata Mondiale della Terra realizzata dalla Lega Serie A. In tutti gli stadi, inoltre, sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell`iniziativa. Mentre in tv al momento del sorteggio del campo andrà in onda una grafica ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023) Nuova iniziativa della LegaA. In vista della 31ª giornata, verrà lanciato l’appello in occasione della giornata mondiale della Terra.inINIZIATIVA ? LaA lancia l’iniziativa “Facciamo squadra per il pianeta“. L’appello che la Lega lancia insieme ad AWorld, l’App a supporto della campagna globale contro il cambiamento climatico ActNow delle Nazioni Unite e a 3BEE. In occasione della 31ª Giornata diA TIM, idi tutte le squadre indosseranno la fascia dedicata alla Giornata Mondiale della Terra realizzata dalla LegaA. In tutti gli stadi, inoltre, sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell`iniziativa. Mentre in tv al momento del sorteggio del campo andrà in onda una grafica ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? #DelPiero: In Italia tutti odiano la #Juve. -15 sbagliato mentre si gioca?? - juventusfc : ??Danilo: « Mi fa molto piacere parlare di Gatti. È un esempio per tutti. Arriva dalla Serie B, non gioca per 7 mesi… - internewsit : La Serie A 'gioca' per salvare il pianeta! Capitani in prima linea - - g_montuori_ : Eccellenza. Non gioca la Serie D dal 2019?? - Salvato11163877 : RT @Vicidominus: Thiago Almada è questa roba qua ?? È vero, gioca in MLS, ma il piede forte si vede pure in Serie D. Se la notizia verrà… -

Final Fantasy Pixel Remaster, i primi sei episodi della saga su PS4 e Switch Inoltre, chi gioca su PS4 e Switch avrà delle nuove opzioni disponibili, come la possibilità di ... [embedded content] Le versioni digitali di tutti e sei i giochi della serie Final Fantasy Pixel ... Scopre dopo tre anni di avere la 'sindrome della persona rigida': cos'è il disturbo neurologico di cui soffre anche Céline Dion Infine, nel 2017, un neurologo le ha ordinato una serie di esami del sangue che hanno confermato ... Zier ha detto: 'Forse lo stress gioca un ruolo insieme ad altre cose. Ma non sono sicuro che lo ... √ Mina racconta i tormenti dell'amore (con leggerezza) ... con la presentazione alla stampa: l'immagine gioca come sempre con il volto della cantante, che si ... scritta da Matteo Mancini e Gianni Bindi, è stata la sigla della serie "Le fate ignoranti" diretta ... Inoltre, chisu PS4 e Switch avrà delle nuove opzioni disponibili, come la possibilità di ... [embedded content] Le versioni digitali di tutti e sei i giochi dellaFinal Fantasy Pixel ...Infine, nel 2017, un neurologo le ha ordinato unadi esami del sangue che hanno confermato ... Zier ha detto: 'Forse lo stressun ruolo insieme ad altre cose. Ma non sono sicuro che lo ...... con la presentazione alla stampa: l'immaginecome sempre con il volto della cantante, che si ... scritta da Matteo Mancini e Gianni Bindi, è stata la sigla della"Le fate ignoranti" diretta ...