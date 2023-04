La semifinale non basta: Milan e Inter tremano dopo l’ufficialità (Di giovedì 20 aprile 2023) l’ufficialità fa tremare Milan e Inter. L’arrivo in semifinale di Champions League potrebbe non bastare, doccia gelata per le due Milanesi Una semifinale di Champions League totalmente all’ombra della Madonnina, per un qualcosa che mancava al calcio italiano da vent’anni esatti. Milan e Inter si danno appuntamento anche in Europa, per quelli che saranno il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 20 aprile 2023)fa tremare. L’arrivo indi Champions League potrebbe nonre, doccia gelata per le dueesi Unadi Champions League totalmente all’ombra della Madonnina, per un qualcosa che mancava al calcio italiano da vent’anni esatti.si danno appuntamento anche in Europa, per quelli che saranno il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : INTER IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DOPO 13 ANNI Benfica mai veramente in corsa per la rimonta. Inter in total… - PBPcalcio : E niente. Lo vuole il destino.. Di nuovo.. Semifinale di #ChampionsLeague.. Sarà #EURODERBY (Io non ce la poss… - marifcinter : Dimarco: 'Siamo veramente felici. Erano tanti anni che l'Inter non arrivava in semifinale. E ora ci manca uno step… - OhWhatFun__ : Io non voglio essere presa in giro da questi vagabondi cit. e mi godo la mia semifinale. ?????? - lukapzi93 : RT @Pirichello: L’aggravante è doversi giocare una semifinale di CL quindi trovarsi nelle prossime giornate (come nella scorsa) anche a dec… -