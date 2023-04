La semifinale fa ricca l'Inter: con 25 milioni di euro la cessione di un big non è più un obbligo (Di giovedì 20 aprile 2023) Grazie europa. Che la Champions League comporti una pioggia di soldi a ogni passo che si compie non è un segreto, ma l'Inter - come il Milan - sta sperimentando quante soddisfazioni economiche ci si ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 20 aprile 2023) Graziepa. Che la Champions League comporti una pioggia di soldi a ogni passo che si compie non è un segreto, ma l'- come il Milan - sta sperimentando quante soddisfazioni economiche ci si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : La semifinale fa ricca l'Inter: con circa 25 milioni di euro la cessione di un big non è più un obbligo#InterBenfic… - lo_scettico_ : RT @Gazzetta_it: La semifinale fa ricca l'Inter: con circa 25 milioni di euro la cessione di un big non è più un obbligo#InterBenfica #UCL… - MirLikesBeer : RT @GianmarcoDaria: ??La semifinale fa ricca l'Inter: con €25M la cessione di un big entro il 30 giugno non è più un obbligo, basterà moneti… - Inter_1908___ : RT @GianmarcoDaria: ??La semifinale fa ricca l'Inter: con €25M la cessione di un big entro il 30 giugno non è più un obbligo, basterà moneti… - GianmarcoDaria : ??La semifinale fa ricca l'Inter: con €25M la cessione di un big entro il 30 giugno non è più un obbligo, basterà mo… -