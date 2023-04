La semifinale di Europa League è realtà | alla Juventus basta un pari con lo Sporting

(Di giovedì 20 aprile 2023) Nonostante l’esito della sentenza sul ricorso contro i 15 punti di penalizzazione, lanon ha brillato oggi in campo nella sfida con loLisbona valida per il ritorno dei quarti di finale di. Ci si aspettava una reazione in campo, con i giocatori pronti a lottare nella trasferta di questa sera, ma i bianconeri hanno faticato contro la squadra portoghese. Laè passata in vantaggio al 9? con Rabiot, subendo però poi la rimonta dellocon un rigore messo a segno da Edwards. I bianconeri non sono riusciti ad imporsi e a creare nuove occasioni, rischiando il raddoppio sul finale. Il risultato comunque garantisceil pass per le semifinali di. Si ...

Europa League, Sporting-Juventus 1-1: bianconeri in semifinale col Siviglia

