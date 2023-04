La scure di De Luca sui teatri di Napoli. Così il governatore si vendica contro il Pd di Schlein (Di giovedì 20 aprile 2023) Nessuno pensi a uno scherzo: a parlare è proprio Vincenzo De Luca e non Maurizio Crozza, il suo più celebre imitatore. L’avvertenza è d’obbligo alla luce della seguente prosa: «Ci sono dei cafoni a Napoli che rimangono cafoni e che immaginano di poter ricattare un’istituzione. Ho cercato di spiegare che questa storia, a Napoli, è finita». Sembra un delirio, e invece è la replica di o’ Sceriffo al direttore del Teatro Mercadante di Napoli, Roberto Andò, che ieri ha annunciato la sospensione della rassegna estiva nel Parco archeologico di Pompei dopo il taglio di 2 milioni ai fondi Poc. Un’iniziativa che De Luca ha decifrato a mo’ di ritorsione e alla quale ha risposto all’uso suo: «A me le conferenze stampa fatte per ricattare mi attivano la circolazione, mi fanno stare meglio». De ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 aprile 2023) Nessuno pensi a uno scherzo: a parlare è proprio Vincenzo Dee non Maurizio Crozza, il suo più celebre imitatore. L’avvertenza è d’obbligo alla luce della seguente prosa: «Ci sono dei cafoni ache rimangono cafoni e che immaginano di poter ricattare un’istituzione. Ho cercato di spiegare che questa storia, a, è finita». Sembra un delirio, e invece è la replica di o’ Sceriffo al direttore del Teatro Mercadante di, Roberto Andò, che ieri ha annunciato la sospensione della rassegna estiva nel Parco archeologico di Pompei dopo il taglio di 2 milioni ai fondi Poc. Un’iniziativa che Deha decifrato a mo’ di ritorsione e alla quale ha risposto all’uso suo: «A me le conferenze stampa fatte per ricattare mi attivano la circolazione, mi fanno stare meglio». De ...

