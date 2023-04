La scoperta alla visita medica | Skriniar-choc | col Psg salta tutto?

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 aprile 2023) L'indiscrezione dFrancia, se vera, avrebbe dell'incredibile: potrebbere, secondo quanto scritto sul sito del quotidiano Le Parisien, il passaggio di Milandall'Inter al Psg al termine della stagione. Nello specifico, il club transalpino starebbe seguendo con grande attenzione la situazione dello slovacco, che drottura con l'Inter ha giocato pochissimo in campo e — come dichiarato da Inzaghi — non sarà a disposizione neanche contro l'Empoli, per un problemaschiena. Lo slovacco ha ripreso ad allenarsi individualmente solo tre giorni fa, scrive il quotidiano francese. Le Parisien: la lombosciatalgia preoccupa il Psg “Solo una presenza in dieci partite dell'Inter — è scritto sul quotidiano — Milanè quasi scomparso dai radar, da quando è ...