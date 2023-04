La Repubblica delle Bolle: le istituzioni brindano alla prima edizione (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAncora poche ore di attesa, poi si aprirà il sipario della prima edizione de La Repubblica delle Bolle. L’appuntamento si svolgerà presso le storiche cantine A.Ma. di Avellino a partire dalle 18 di domani, 21 aprile, e si concluderà nella serata di martedì 25 aprile, e rappresenterà l’occasione, per curiosi ed appassionati, di degustare bollicine provenienti da ogni angolo del mondo. In mattinata, nei locali della struttura, si è tenuto il brindisi augurale alla presenza di autorità, produttori e organi di informazione. Tra gli altri, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, la vicesindaco con delega al Turismo, Laura Nargi, il vicepresidente della Provincia, Girolamo Giaquinto, una rappresentanza degli eredi Mastroberardino (titolari della struttura), il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAncora poche ore di attesa, poi si aprirà il sipario dellade La. L’appuntamento si svolgerà presso le storiche cantine A.Ma. di Avellino a partire dalle 18 di domani, 21 aprile, e si concluderà nella serata di martedì 25 aprile, e rappresenterà l’occasione, per curiosi ed appassionati, di degustare bollicine provenienti da ogni angolo del mondo. In mattinata, nei locali della struttura, si è tenuto il brindisi auguralepresenza di autorità, produttori e organi di informazione. Tra gli altri, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, la vicesindaco con delega al Turismo, Laura Nargi, il vicepresidente della Provincia, Girolamo Giaquinto, una rappresentanza degli eredi Mastroberardino (titolari della struttura), il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : La famiglia di Andrea Papi: 'La vendetta non ci interessa, uccidere JJ4 non è giustizia. La vera responsabilità è d… - enpaonlus : Metropolis/310 - JJ4, Licia Colò: 'Sarà vendetta sull'orsa. Ma la colpa è di chi non ha lavorato sulle regole di co… - myrtamerlino : L'Italia è una Repubblica fondata sul #lavoro. Sì, ma quale? Quello dei #contratti precari? Quello delle paghe da f… - robreg1 : RT @RoccoTodero: Ma va? Ma veramente? Ma chi se lo aspettava? Ma non c’è più mondo! Che vergogna questa UE che chiede gare pubbliche/traspa… - smilypapiking : RT @RoccoTodero: Ma va? Ma veramente? Ma chi se lo aspettava? Ma non c’è più mondo! Che vergogna questa UE che chiede gare pubbliche/traspa… -