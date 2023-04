La Rai si insedia nella nuova sede di Milano nel 2028

(Di giovedì 20 aprile 2023) Rai La Rai rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunito oggi a Roma sotto la presidenza di MariSoldi, ha approvato, all’unanimità dei presenti, su proposta dell’Amministratore delegato Carlo Fuortes, un importante accordo con la Fondazione Fieraper la rilocalizzazione del Centro di Produzione Rai di. L’accordo prevede la sottoscrizione di un “term sheet” che definisce un percorso condiviso tra i due soggetti istituzionali finalizzato alla locazione di un immobile che Fondazione Fierarealizzerà nel nuovo “Campus Gattamelata” destinato a sorgere a margine del complesso FieraCity e del Centro Congressi MiCo. Tale operazione, attraverso la dismissione di immobili di proprietà Rai nell’area milanese, garantirà i fondi necessari per la realizzazione ...

