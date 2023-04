La Prova Del Cuoco, Anna Moroni Rivela: Ecco Perchè Mi Hanno Cacciata! (Di giovedì 20 aprile 2023) La Prova del Cuoco: Anna Moroni è stata assente per lungo tempo e non è più tornata nella trasmissione. In un’intervista ha ammesso di essere stata cacciata… La Prova del Cuoco ha visto, per tanti anni, come protagonista Antonella Clerici insieme ad Anna Moroni. Nel corso degli ultimi anni della trasmissione, la Moroni è sparita e non si è più fatta vedere. Anche nel nuovo programma della Clerici, È sempre mezzogiorno, Anna Moroni non appare più. In un’intervista, per la prima volta, Anna ha Rivelato di essere stata cacciata dal programma. La Prova del Cuoco, Anna Moroni: il produttore decise di ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 20 aprile 2023) Ladelè stata assente per lungo tempo e non è più tornata nella trasmissione. In un’intervista ha ammesso di essere stata cacciata… Ladelha visto, per tanti anni, come protagonista Antonella Clerici insieme ad. Nel corso degli ultimi anni della trasmissione, laè sparita e non si è più fatta vedere. Anche nel nuovo programma della Clerici, È sempre mezzogiorno,non appare più. In un’intervista, per la prima volta,hato di essere stata cacciata dal programma. Ladel: il produttore decise di ...

