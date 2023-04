LA PRIMAVERA OSPITA LA FERALPISALÒ | U17 E U15: DOPPIO MATCH CON LA VIRTUS VERONA (Di giovedì 20 aprile 2023) PRIMAVERA: Pordenone-FERALPISALÒ sabato ore 15:00 al Bottecchia UNDER 17: Pordenone-VIRTUS VERONA domenica ore 11:30 a Cordenons UNDER 17 femminile: Pordenone-Bassano domenica ore 15:00 al Don Bosco UNDER 15: Pordenone-VIRTUS VERONA domenica ore 11:30 al Don Bosco UNDER 15 femminile: Pordenone-Hellas VERONA sabato ore 17:30 al Don Bosco Powered by WPeMatico L'articolo LA PRIMAVERA OSPITA LA FERALPISALÒ U17 E U15: DOPPIO MATCH CON LA VIRTUS VERONA proviene da Udine20. Leggi su udine20 (Di giovedì 20 aprile 2023): Pordenone-sabato ore 15:00 al Bottecchia UNDER 17: Pordenone-domenica ore 11:30 a Cordenons UNDER 17 femminile: Pordenone-Bassano domenica ore 15:00 al Don Bosco UNDER 15: Pordenone-domenica ore 11:30 al Don Bosco UNDER 15 femminile: Pordenone-Hellassabato ore 17:30 al Don Bosco Powered by WPeMatico L'articolo LALAU17 E U15:CON LAproviene da Udine20.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... loris76181678 : RT @anteasnazionale: È festa delle ?? rose domenica 23 aprile. Giornata dedicata al piacere di stare #insieme a suon di musica ??. Grazie agl… - mangatopmanga : RT @anchelaste: Ho sempre apprezzato i medici che ti dicono esattamente le cose come stanno. Il mio corpo ospita un intruso, che in primav… - ilnazionaleit : Il Lungolago di Lugano ospita il primo appuntamento con il 'Mercatino di Primavera' - Joyofli79316250 : RT @anchelaste: Ho sempre apprezzato i medici che ti dicono esattamente le cose come stanno. Il mio corpo ospita un intruso, che in primav… - fnp_ag_cl_e : RT @anteasnazionale: È festa delle ?? rose domenica 23 aprile. Giornata dedicata al piacere di stare #insieme a suon di musica ??. Grazie agl… -