La polizia di Stato avvisa la popolazione: attenzione a questi cartelli, vogliono entrare nei vostri appartamenti (Di giovedì 20 aprile 2023) Con una comunicazione diramata anche su Twitter, la polizia di Stato ha allertato la popolazione sulla presenza di alcuni cartelli, volantini o manifesti fuori dalle abitazioni. Chi se li trova fuori casa è in pericolo. La polizia di Stato ha pubblicato un tweet in cui condivide il testo di un volantino intestato al Ministero dell'Intero e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza. La didascalia che accompagna l'immagine chiarisce subito che si tratta di un documento falso e collegato a una pericolosa truffa. Di certo qualcosa che ha a che fare con un tentativo di furto da parte di delinquenti comuni. Una comunicazione importante da parte della polizia di Stato (Foto: Ansa) – grantennistoscana.it

