La mozione della destra cancella la Resistenza (Di giovedì 20 aprile 2023) Di fronte alla mozione sulla «verità storica e il 25 aprile» presentata dall’opposizione dopo le sparate del presidente Ignazio La Russa su via Rasella, la maggioranza ha scelto di presentare first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 20 aprile 2023) Di fronte allasulla «verità storica e il 25 aprile» presentata dall’opposizione dopo le sparate del presidente Ignazio La Russa su via Rasella, la maggioranza ha scelto di presentare first appeared on il manifesto.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Elly #Schlein: 'Ho sempre espresso di essere favorevole alla gestazione per altri, ma non abbiamo inserito questo t… - Alessan67153720 : RT @ultimora_pol: #Puglia Il consiglio regionale della Puglia ha approvato la mozione contro la 'carne coltivata in laboratorio' presentata… - giovannadalila : @ultimora_pol Che è 'sta mozione? Contro un prodotto che non c'è? Consiglio regionale della mia Puglia, potresti occuparti di cose serie? - giusev76 : RT @ultimora_pol: #Puglia Il consiglio regionale della Puglia ha approvato la mozione contro la 'carne coltivata in laboratorio' presentata… - ultimora_pol : #Puglia Il consiglio regionale della Puglia ha approvato la mozione contro la 'carne coltivata in laboratorio' pres… -