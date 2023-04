La Mata Leao chiude la regular season con un successo: Avellino Bulls ko (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUltimo atto del girone provinciale Uisp per la Mata Leao, che chiude con una vittoria contro gli Avellino Bulls la sua stagione regolare. Una partita utile per mettere carburante nelle gambe, provare schemi e dare minutaggio a tutti i convocati di mister Marrone, in attesa dei play off. Domenica è prevista la semifinale contro Nocera, una sfida in cui non si potrà sbagliare. La sfida vedrà sicuramente favoriti i sanniti, che avranno il vantaggio del fattore campo, ma che nasconde insidie. Appuntamento al Rampone domenica 23 alle ore 20.30 per capire se gli uomini del Presidente Follo riusciranno a dare continuità ad un girone quasi perfetto. Avellino Bulls – Mata Leão 44-68 Mata Leao: ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUltimo atto del girone provinciale Uisp per la, checon una vittoria contro glila sua stagione regolare. Una partita utile per mettere carburante nelle gambe, provare schemi e dare minutaggio a tutti i convocati di mister Marrone, in attesa dei play off. Domenica è prevista la semifinale contro Nocera, una sfida in cui non si potrà sbagliare. La sfida vedrà sicuramente favoriti i sanniti, che avranno il vantaggio del fattore campo, ma che nasconde insidie. Appuntamento al Rampone domenica 23 alle ore 20.30 per capire se gli uomini del Presidente Follo riusciranno a dare continuità ad un girone quasi perfetto.Leão 44-68: ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FreeVale2 : @arcangelocontu1 @cosimocontursi arcangelo non ti incazzare ma la rear naked choke viene comunemente chiamata mata LEAO ?? - theReaper_975 : Un mata leao che @SakaraLegio scansate ?? - NucLeaR_Arm : @diego_tvl @AndreaTiberio7 Non sono proprio d’accordo con te: 1)vero che la palla non era diretta a lui ma ciò non… - ired__99i : Ma gli ha fatto la mata leao hahahaha - Lupo01_ : Sono il king della mata leao -