La marcia di Sinner a Barcellona | l' azzurro ai quarti 

(Di giovedì 20 aprile 2023) AGI - I crampi e una condizione fisica approssimativa non fermano il cammino di Jannikche approda ai quarti di finale a. Al torneo 'Barcelona Open Banc Sabadell', torneo Atp 500 con un montepremi pari a 2.722.480 euro, che si disputa sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della capitale della Catalogna, l'altoatesino batte dopo una lunga battaglia, sul campo intitolato a Rafa Nadal, il giapponese Yoshihito Nishioka, 27enne numero 35 del mondo: 6-1, 4-6, 6-3 il punteggio finale., dopo aver finto facilmente il primo set ed essere stato 4-3 e servizio nel secondo, ha ceduto di schianto vittima dei crampi. Perso il secondo set, nel terzo sembrava che la storia si ripetesse quando, sul 3-2 e servizio si è fatto fare il controbreak a zero. Nel gioco successivo, però, è ...

Alla fine l'azzurro trova il controbreak. Sinner in difficoltà, va avanti 40-0 ma commette diversi errori, Nishioka recupera e addirittura trova un altro break. Il tennista asiatico fatica al servizio ...I crampi e una condizione fisica approssimativa non fermano il cammino di Jannik Sinner che approda ai quarti di finale a Barcellona. Al torneo 'Barcelona Open Banc Sabadell', torneo Atp 500 con un mo ...