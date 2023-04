La Juventus sorride (per adesso), Agnelli e altri tre ex dirigenti no! (Di giovedì 20 aprile 2023) sorride momentaneamente la Juventus, che riguadagna i 15 punti di penalizzazione (vedi articolo). Ma il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto i ricorsi di Agnelli e altri tre ex dirigenti bianconeri SENTENZA ? Solo temporaneamente la Juventus vince il ricorso sui 15 punti di penalizzazione. Dunque, ricambia nuovamente la classifica (vedi articolo). Entro 15 giorni il Collegio di Garanzia comunicherà le motivazioni della sentenza. Per la decisione definitiva bisognerà ancora attendere. Intanto, niente da fare per Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini, in merito alla vicenda delle finte plusvalenze. Ricorsi non accettati, i deferimenti restano. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023)momentaneamente la, che riguadagna i 15 punti di penalizzazione (vedi articolo). Ma il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto i ricorsi ditre exbianconeri SENTENZA ? Solo temporaneamente lavince il ricorso sui 15 punti di penalizzazione. Dunque, ricambia nuovamente la classifica (vedi articolo). Entro 15 giorni il Collegio di Garanzia comunicherà le motivazioni della sentenza. Per la decisione definitiva bisognerà ancora attendere. Intanto, niente da fare per Andrea, Fabio Paratici, Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini, in merito alla vicenda delle finte plusvalenze. Ricorsi non accettati, i deferimenti restano. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...

