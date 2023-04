La Juventus recupera provvisoriamente i 15 punti: l’Atalanta scende al settimo posto (Di giovedì 20 aprile 2023) Cambia ancora la classifica di Serie A, ma senza che di mezzo ci sia il calcio giocato: la Juventus ha recuperato provvisoriamente i 15 punti che le erano stati tolti. E l’Atalanta di conseguenza perde una posizione in classifica, scivolando al settimo posto. La parola chiave, comunque, è “provvisoriamente”. Il Collegio di Garanzia del CONI nel tardo pomeriggio di giovedì (2o aprile) ha infatti rinviato la sentenza alla Corte d’Appello, che si riunirà tra un mese. Morale: la Juventus torna a bottino pieno in classifica, 59, ma prima della fine del campionato potrebbe subire un’altra penalizzazione, così come potrebbe non subirne. Insomma, tutto ancora pienamente in gioco. Ciò che c’è di certo è che per l’ennesima volta la classifica ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 20 aprile 2023) Cambia ancora la classifica di Serie A, ma senza che di mezzo ci sia il calcio giocato: lahatoi 15che le erano stati tolti. Edi conseguenza perde una posizione in classifica, scivolando al. La parola chiave, comunque, è “”. Il Collegio di Garanzia del CONI nel tardo pomeriggio di giovedì (2o aprile) ha infatti rinviato la sentenza alla Corte d’Appello, che si riunirà tra un mese. Morale: latorna a bottino pieno in classifica, 59, ma prima della fine del campionato potrebbe subire un’altra penalizzazione, così come potrebbe non subirne. Insomma, tutto ancora pienamente in gioco. Ciò che c’è di certo è che per l’ennesima volta la classifica ...

