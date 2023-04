La Juventus (per ora) torna terza. Oggi Inter e Milan fuori dalla Champions – LA CLASSIFICA (Di giovedì 20 aprile 2023) La Juventus (per ora) torna terza, Il Collegio di Garanzia del Coni ha disposto la sospensione della prima sentenza sul caso Juventus plusvalenze e quindi anche della penalizzazione di 15 punti in CLASSIFICA. Tutto è rimandato alla Corte d’Appello federale. In attesa della decisione, la Juventus torna terza in CLASSIFICA e al momento Inter e Milan sono fuori dalla Champions. Napoli 75 Lazio 61 Juventus 59 Roma 56 Milan 53 Inter 51 Atalanta 49 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 aprile 2023) La(per ora), Il Collegio di Garanzia del Coni ha disposto la sospensione della prima sentenza sul casoplusvalenze e quindi anche della penalizzazione di 15 punti in. Tutto è rimandato alla Corte d’Appello federale. In attesa della decisione, laine al momentosono. Napoli 75 Lazio 6159 Roma 565351 Atalanta 49 L'articolo ilNapolista.

