La Juventus e l'importanza di Chiellini: ecco perché andava tenuto (Di giovedì 20 aprile 2023) In una stagione come questa, la Juventus avrebbe avuto bisogno di un giocatore come Chiellini per due motivi ben precisi. Una stagione complessa quella che sta vivendo la Juventus con la squadra mai in corsa per il campionato e l'eliminazione ai gironi di Champions League; un doppio duro colpo da digerire considerando le ambizioni, sempre piuttosto alte, dei bianconeri. Chiellini (Ansafoto)In una situazione del genere, Allegri avrebbe avuto bisogno di un giocatore come Chiellini; il centrale, per diversi anni, è stato uno dei leader della Juventus non solo a livello tecnico ma anche dal punto di vista della leadership. Il difensore sarebbe stato molto utile sia per compattare il gruppo nei momenti di crisi sia per far crescere, nel migliore dei modi, i giovani. Gatti ma anche giocatori ...

