La Juve riprende per ora i 15 punti e torna terza | come cambia la classifica di Serie A

Con la decisione del Collegio di Garanzia del Coni che ha in parte accolto il ricorso della Juventus, la classifica della Serie A subisce un altro stravolgimento visto che ai bianconeri tornano temporaneamente i 15 punti tolti con la penalizzazione per il caso plusvalenze. Il Collegio di Garanzia ha rimandato la decisione alla Corte Figc che dovrà decidere ancora una volta sull'entità della pena da infliggere alla Juve. Una decisione che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Intanto però la classifica cambia, di nuovo, con la Juve che torna al terzo posto e quindi tra le quattro ancora in corsa per un posto in Champions nella prossima stagione. Corsa da cui resta fuori il Milan, che si dovrebbe accontentare ...

