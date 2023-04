La generazione che cadde dentro un buco Il settantasette, i movimenti, l’eroina (Di giovedì 20 aprile 2023) Non è stata colpa dell’eroina, anzi, l’eroina è stata la vita artificiale di uno zombie che negli ultimi anni avete visto circolare. Ero già morto. L’ero è stata una resurrezione first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 20 aprile 2023) Non è stata colpa del, anzi,è stata la vita artificiale di uno zombie che negli ultimi anni avete visto circolare. Ero già morto. L’ero è stata una resurrezione first appeared on il manifesto.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : In realtà i bambini sono stati mandati in Russia volontariamente dai genitori e, guerra permettendo, tornano a casa… - vaticannews_it : #Vaticano Conoscenza teorica e pratica, un antico sapere materiale e spirituale che da secoli si tramanda di gener… - fratotolo2 : Ecco appunto, “facendo saltare la copertura” su uno stupro di gruppo che vede come indagati “italiani di seconda ge… - MillaMaccari : @T_h_e__J_ok_e_r @TetiVentu @_Ross_83 1. Intanto partirei dal non uccidere. Poi per risponderle dovrei avere tutte… - antonioni71 : RT @ilbaro_1967: @adrianobusolin Sta merda umana che sia stramaledetta lei fino alla settima generazione !!! -