(Di giovedì 20 aprile 2023) È un Alessandroa muso duro quello che oggi si scaglia contro Massimiliano, governatore neo rieletto del Friuli Venezia Giulia. Il motivo riguarda le scelte che la Regione ha fatto per pubblicizzare le bellezze del FVG in vista della prossima stagione turistica. Pubblicità che sono apparse sui quotidiani La Repubblica e La Stampa, due “quotidiani di sinistra che hanno avuto l’onore di essere stati “comperati” interamente – il primo ieri, il secondo martedì – dal presidente di quella regione, il leghista Massimiliano”.bacchettaci va giù duro. “Per un giorno tutta la pubblicità dei due giornali – proprio tutta, dalla prima all’ultima pagina – è stata pagata daper mettere in vetrina i propri gioielli. Parliamo ...

... opinioni e idee che permettessero di affrontare la complessità', premette alladell'editore. ... "Chi è l'ultimo fenomeno da baraccone":, verità scomoda sulla Schlein... scopriamo ora che gli antifascisti non erano italiani, aggettivo che indica i nativi dell'Italia e quindi apparentemente pertinente con quanto successo a Roma settantanove anni fa quando la...... quando 335 italiani vennero uccisi dallanazifascista, ha parlato genericamente di 'italiani'... Alessandro, direttore di Libero , ha però sviscerato un elemento che è sfuggito all'...

La furia di Sallusti su Fedriga: “Finanzi chi ti dà del nazista” Nicola Porro

Duro editoriale contro il governatore appena rieletto. "Ha comprato le pagine di chi dà del nazista alla Lega: Gedi. Non mi cerchi più per le sue marchette" ...Alessandro Sallusti racconta i guai di una magistratura che non vuole ... con le leggi ad personam e la percepita pretesa di impunità non sono forse stati anche causa di quella furia giustizialista