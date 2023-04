La Fiorentina trema in casa con il Lech Poznan, ma agguanta la semifinale (Di giovedì 20 aprile 2023) Fiorentina - Lech Poznan 2-3 Marcatori: 9' pt Afonso Sousa, 20' st Velde (rig), 25' st Sobiek, 35' st Sottil, 47' st Castrovilli Fiorentina (4-3-3): Terracciano 5.5; Venuti 5, Milenkovic 6 (1'st Quarta... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 20 aprile 2023)2-3 Marcatori: 9' pt Afonso Sousa, 20' st Velde (rig), 25' st Sobiek, 35' st Sottil, 47' st Castrovilli(4-3-3): Terracciano 5.5; Venuti 5, Milenkovic 6 (1'st Quarta...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ftbnews24 : #Pagelle Fiorentina-Lech Poznan 2-3: Italiano trema ma vola in semifinale #Conference League, Fiorentina, Italiano - Direttaofficial : La Fiorentina è in semifinale di Conference League ?????? #Diretta #Fiorentina #UECL #ConferenceLeague - Fiorentina_ole : RT @FBiasin: Se l’#Inter fosse seconda in Serie A ma eliminata da tutto il resto, vivremmo una situazione serena, ma zero emozioni. Oggi l… -