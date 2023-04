"La finale di Champions? Di sicuro...": il mister del Benfica insulta il Milan (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Milan è in semifinale di Champions insieme all'Inter. Un derby europeo che ci riporta a quel 2003, l'anno in cui grazie a un gol di Sheva il Milan mise piede nella finalissima di Manchester vinta contro la Juve. Le due squadre hanno fatto un percorso perfetto in Coppa Campioni. Decise nel girone ma anche e negli ottavi per poi giungere al capolavoro dei quarti dove hanno fatto fuori il Napoli e il Benfica. Ma a quanto pare nella narrazione partita già subito dopo il fischio finale di Inter-Benfica, il Milan viene dato per sfavorito. Un po' la stessa cosa già accaduta col Napoli. Sappiamo poi come è andata finire con il Milan che ha staccato il biglietto per la semifinale. Certo l'Inter in questo appuntamento di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Ilè in semidiinsieme all'Inter. Un derby europeo che ci riporta a quel 2003, l'anno in cui grazie a un gol di Sheva ilmise piede nella finalissima di Manchester vinta contro la Juve. Le due squadre hanno fatto un percorso perfetto in Coppa Campioni. Decise nel girone ma anche e negli ottavi per poi giungere al capolavoro dei quarti dove hanno fatto fuori il Napoli e il. Ma a quanto pare nella narrazione partita già subito dopo il fischiodi Inter-, ilviene dato per sfavorito. Un po' la stessa cosa già accaduta col Napoli. Sappiamo poi come è andata finire con ilche ha staccato il biglietto per la semi. Certo l'Inter in questo appuntamento di ...

