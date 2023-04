La Festa dei Sogni a Nola, un’esplosione di Arte, Cultura e Spettacolo (Di giovedì 20 aprile 2023) Si rinnova l’appuntamento con La Festa dei Sogni a Nola con la Hollywood Animazione, agenzia di animazione ed eventi nata dall’idea di Gennaro Spizuoco che, in occasione del suo 16esimo anniversario, propone per il prossimo 25 Aprile un’intera giornata che racchiude Arte, Cultura, moda, sport e Spettacolo. Sarà un evento davvero imperdibile ed unico, organizzato in collaborazione con la M4 Associati. “La Festa Dei Sogni” incentiva a credere sempre nei propri Sogni attraverso le esperienze, gli aneddoti ed i consigli di vari professionisti dello Spettacolo che si alterneranno da mattina a sera sul palco. Già confermata la presenza di una star d’eccezione come Clementino, amato volto musicale e televisivo, in giuria a ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 aprile 2023) Si rinnova l’appuntamento con Ladeicon la Hollywood Animazione, agenzia di animazione ed eventi nata dall’idea di Gennaro Spizuoco che, in occasione del suo 16esimo anniversario, propone per il prossimo 25 Aprile un’intera giornata che racchiude, moda, sport e. Sarà un evento davvero imperdibile ed unico, organizzato in collaborazione con la M4 Associati. “LaDei” incentiva a credere sempre nei propriattraverso le esperienze, gli aneddoti ed i consigli di vari professionisti delloche si alterneranno da mattina a sera sul palco. Già confermata la presenza di una star d’eccezione come Clementino, amato volto musicale e televisivo, in giuria a ...

