La farsa dell’«opposizione gialloverde» che condanna Lollobrigida invece di chiedergli le royalty (Di giovedì 20 aprile 2023) Con la presa di distanza della Lega, seguita alle indignate proteste del Movimento 5 stelle, la polemica suscitata dalle parole del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida sulla «sostituzione etnica» è assurta in un attimo dal livello di grottesca sceneggiata al rango di illuminante tragedia dei nostri tempi. L’aspetto farsesco della vicenda era emerso subito, già poche ore dopo le vergognose parole del ministro, nonché importantissimo dirigente di Fratelli d’Italia, che al congresso della Cisal aveva detto testualmente: «Non possiamo arrenderci all’idea della sostituzione etnica: gli italiani fanno meno figli, quindi li sostituiamo con qualcun altro» (dal modo in cui l’affermazione è stata formulata, tuttavia, bisogna riconoscere una certa verosimiglianza alla sua tesi difensiva, esposta ieri con coraggio all’Huffington Post, secondo cui ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 20 aprile 2023) Con la presa di distanza della Lega, seguita alle indignate proteste del Movimento 5 stelle, la polemica suscitata dalle parole del ministroAgricoltura Francescosulla «sostituzione etnica» è assurta in un attimo dal livello di grottesca sceneggiata al rango di illuminante tragedia dei nostri tempi. L’aspetto farsesco della vicenda era emerso subito, già poche ore dopo le vergognose parole del ministro, nonché importantissimo dirigente di Fratelli d’Italia, che al congresso della Cisal aveva detto testualmente: «Non possiamo arrenderci all’idea della sostituzione etnica: gli italiani fanno meno figli, quindi li sostituiamo con qualcun altro» (dal modo in cui l’affermazione è stata formulata, tuttavia, bisogna riconoscere una certa verosimiglianza alla sua tesi difensiva, esposta ieri con coraggio all’Huffington Post, secondo cui ...

