La F1 torna al Nürburgring | Ricciardo girerà sul Nordschleife con la Red Bull

Nel 2013 fu Michael Schumacher, al volante di una Mercedes W02, prima della 24 Ore del, a guidare l'esibizione in parata di una serie di auto da corsa della Stella. Ben più aggressivo fu ...in scena anche il CIAR con il Rally Regione Piemonte , nel quale Massimo Bizzocchi ... Su pista Mattia Drudi volerà in Germania per il terzo appuntamento del calendarioEndurance ...Sai, quando uno smette poia essere quel cazzone che era prima di cominciare... Non ero male neanche quando non correvo'. Facevi il salto con l'asta. 'Giocavo a calcio, ma dipendevi troppo ...

Formula 1, gli incidenti più spettacolari del Mondiale 2020. FOTO e VIDEO Sky Sport