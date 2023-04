La disinformazione sulle dichiarazioni false attribuite a Vladimir Putin (Di giovedì 20 aprile 2023) di Francesca Capoccia Da tempo circolano in rete dichiarazioni false attribuite al presidente russo Vladimir Putin. Già un anno fa la Bbc spiegava che esiste una rete di gruppi su Facebook i cui membri promuovono l’immagine della Russia nel mondo sfruttando la disinformazione. Anche in Italia ci sono gruppi simili, dove il presidente russo è descritto come un condottiero coraggioso e affidabile, come un uomo di pace, sorridente ed empatico. In generale vengono condivise foto di Putin che cammina con sicurezza, saluta i militari o accarezza cuccioli di animali, accompagnate da dichiarazioni inventate e attribuite al presidente russo. Questi contenuti sono accompagnati da messaggi che elogiano Putin scritti in ... Leggi su facta.news (Di giovedì 20 aprile 2023) di Francesca Capoccia Da tempo circolano in reteal presidente russo. Già un anno fa la Bbc spiegava che esiste una rete di gruppi su Facebook i cui membri promuovono l’immagine della Russia nel mondo sfruttando la. Anche in Italia ci sono gruppi simili, dove il presidente russo è descritto come un condottiero coraggioso e affidabile, come un uomo di pace, sorridente ed empatico. In generale vengono condivise foto diche cammina con sicurezza, saluta i militari o accarezza cuccioli di animali, accompagnate dainventate eal presidente russo. Questi contenuti sono accompagnati da messaggi che elogianoscritti in ...

