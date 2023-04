La diplomatica, su Netflix in streaming da oggi (Di giovedì 20 aprile 2023) La diplomatica, la nuova serie politica con Keri Russell, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 20 aprile 2023 con tutti gli episodi della prima stagione per gli utenti abbonati. La diplomatica, la nuova serie politica con Keri Russell, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 20 aprile 2023 con tutti gli episodi della prima stagione, disponibili per gli utenti abbonati al servizio. Kate Wyler (Keri Russell) è la nuova ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito. Avrebbe dovuto andare in Afghanistan: molto abile nelle zone di crisi, si trova meno a suo agio in una dimora antica. Mentre la guerra monta in un continente e divampa in un altro Kate dovrà risolvere crisi internazionali, stringere alleanze strategiche a Londra e ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 aprile 2023) La, la nuova serie politica con Keri Russell, sbarca suina partire da20 aprile 2023 con tutti gli episodi della prima stagione per gli utenti abbonati. La, la nuova serie politica con Keri Russell, sbarca suina partire da20 aprile 2023 con tutti gli episodi della prima stagione, disponibili per gli utenti abbonati al servizio. Kate Wyler (Keri Russell) è la nuova ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito. Avrebbe dovuto andare in Afghanistan: molto abile nelle zone di crisi, si trova meno a suo agio in una dimora antica. Mentre la guerra monta in un continente e divampa in un altro Kate dovrà risolvere crisi internazionali, stringere alleanze strategiche a Londra e ...

