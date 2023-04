La diplomatica | dal 20 aprile su Netflix

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LelandGaunt_ : @Kittyfreegirl Praticamente stava dicendo al porco russo che sarebbe stata ora che si ritirasse dal #Donbass in maniera diplomatica - StefanoDeF92936 : @Antigon84594285 La arguta Umbri,pensa forse che nessuno sia al corrente del fatto che dal 1980 . Per anticipare ri… - Susa99402771 : RT @Isabell15665991: A trieste Un laboratorio blindato Tutto segreto Tutti i dipendenti e familiari godono dell’immunità diplomatica Fi… - rikcristil : RT @dituttounpop: Le #serietv e i film della settimana da Operation Fortune a La Diplomatica da Inseparabili a Io e mio fratello https://t… - dituttounpop : Le #serietv e i film della settimana da Operation Fortune a La Diplomatica da Inseparabili a Io e mio fratello -

Che la pratica in Georgia interessi anche coppie di nostri connazionali è provatofatto che nei ... Insomma, la sedeitaliana a Tblisi sembra scoraggiare o perlomeno mettere in guardia ......dei Balcani occidentali e che intrattiene con Madrid relazioni bilaterali eccellenti derivanti...il Regno di Spagna non mantiene nessun legame ufficiale nel timore che ogni aperturaa ...... necessari per un'indagine adeguata e un seguito giudiziario, sono resi più complicati... Chiede inoltre 'un'iniziativainternazionale' per consentire 'alle organizzazioni umanitarie ...

The Diplomat – La Diplomatica su Netflix: uno spy thriller scapigliato, inaspettato e sorprendente. Tvblog

Non ha pace Luiz Inácio Lula da Silva. In dieci giorni prima sono usciti i numeri che dimostrano che nei suoi primi 100 giorni ha disboscato il 50% in più di Amazzonia e Cerrado di Jair Bolsonaro. Poi ...Dall'Ucraina al Sudan, l'Ue può ritrovare una missione storico-politica. Forte di una partnership strategica con gli Stati Uniti, per costruire ...