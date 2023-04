(Di giovedì 20 aprile 2023) Ladi Giustizia europea ha confermato che ledemaniali per le spiagge agli stabilimentinon possono essere rinnovate in, ma devono essere messe a gara ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?? Balneari, la Corte Ue boccia il rinnovo automatico delle concessioni: 'Devono essere oggetto di una procedura di… - davcarretta : ?? La Corte di giustizia dell’Ue contro il rinnovo delle concessioni balneari. - Agenzia_Ansa : 'Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere… - infoitinterno : Concessioni balneari, Corte Ue boccia rinnovo automatico - infoitinterno : La Corte Ue: no al rinnovo automatico delle concessioni balneari -

Laha precisato che i giudici nazionali e le autorità amministrative sono tenuti ad applicare le norme europee, disapplicando le disposizioni di diritto nazionale non conformi al diritto ...Ma soprattutto, lae ha precisato che i giudici nazionali e le autorita' amministrative sono ... Inoltre, la concessione deve essere di durata limitata e non soggetta alla procedura di...... la questione è finita sul tavolo dei giudici comunitari, che oltre a vietare ilautomatico ... chiamati a pronunciarsi sulla causa conformemente alla decisione della. Nel caso in cui in ...

Balneari, Corte Ue: "No al rinnovo automatico delle concessioni" TGCOM

Bruxelles, 20 apr. (askanews) – La Corte di Giustizia europea ha confermato che le concessioni demaniali per le spiagge agli stabilimenti balneari non possono essere rinnovate in automatico, ma devono ...Stop al rinnovo automatico delle concessioni ai gestori degli stabilimenti balneari. Le concessioni delle spiagge italiane non possono essere rinnovate senza una procedura di selezione imparziale ...