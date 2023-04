La Corte Ue boccia il rinnovo automatico delle concessioni balneari

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 20 aprile 2023) “Lesulle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente”. Lo ha stabilito ladi giustizia Ue esprimendosi su una vertenza che coinvolge l’Autorità italiana garante della concorrenza e del mercato e il comune di Ginosa (Taranto). “I giudici nazionali e le autorità amministrative italiane – ha sottolineato la– sono tenuti ad applicare le norme pertinenti del diritto europeo, disapplicando le disposizioni nazionali non conformi”. Pressing sull’Italia Già da giorni la Commissione Ue aveva aumentato il pressing per spingere Roma ad allinearsi con la direttiva Bolkestein nel campo. La questione “deve essere risolta urgentemente” avevano fatto ...