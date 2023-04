La Corte europea richiama ancora l'Italia sulle concessioni balneari (Di giovedì 20 aprile 2023) Come da previsioni, la Corte di giustizia europea ha rinnovato questa mattina l’obbligo per l’Italia di mettere a gara le concessioni balneari “applicando una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali”. La sentenza si è espressa in merito a sette quesiti posti dal Tar di Lecce e sul ricorso dell’Agcm (Autorità garante per la concorrenza e il mercato), dopo che il comune di Ginosa aveva prorogato le concessioni seguendo il ddl Milleproroghe del governo, che consente un rinvio fino a dicembre 2024. Ma, ed è proprio questo il punto, il giudice di Lussemburgo specifica che “le autorità amministrative sono tenute ad applicare le norme pertinenti di diritto dell’Unione, disapplicando le disposizioni di diritto nazionale non conformi alle stesse”. In altre ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 20 aprile 2023) Come da previsioni, ladi giustiziaha rinnovato questa mattina l’obbligo per l’di mettere a gara le“applicando una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali”. La sentenza si è espressa in merito a sette quesiti posti dal Tar di Lecce e sul ricorso dell’Agcm (Autorità garante per la concorrenza e il mercato), dopo che il comune di Ginosa aveva prorogato leseguendo il ddl Milleproroghe del governo, che consente un rinvio fino a dicembre 2024. Ma, ed è proprio questo il punto, il giudice di Lussemburgo specifica che “le autorità amministrative sono tenute ad applicare le norme pertinenti di diritto dell’Unione, disapplicando le disposizioni di diritto nazionale non conformi alle stesse”. In altre ...

