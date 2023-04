Laeuropeale restrizioni su fusioni e concentrazioni di imprese. L'esecutivo comunitario ha adottato un ampio pacchetto di provvedimenti che hanno effetti su una molteplicità di ...Il disegno di leggei vincoli, molto stringenti, imposti inizialmente dal DL 11/2023, che ... aveva chiarito nel corso dell'esame in, il sottosegretario all'economia Federico Freni),...Intanto il vicepresidente della Federal Reserve, Michael Barr , davanti allaBancaria ...08 dollari, in rialzo petrolio e gas La ritrovata fiducia sui mercati finanziarila ...

La Commissione Ue allenta le restrizioni sulle fusioni tra imprese Tiscali Notizie

Roma, 20 apr. (askanews) – La Commissione europea allenta le restrizioni su fusioni e concentrazioni di imprese. L’esecutivo comunitario ha adottato un ampio pacchetto di provvedimenti che hanno effet ...Il governo Meloni ha fatto sapere che non rispetterà la scadenza del 30 aprile, per portare in Europa il progetto di revisione del Pnrr.