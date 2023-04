La Casa – Il Risveglio del male | la recensione | vieni a dare un bacio a mamma!

Leggi su screenworld

(Di giovedì 20 aprile 2023) Il detto dice “non svegliar il can che dorme”, ma in questo caso sarebbe opportuno dire di non svegliare il “libro dei morti” che dorme, sepolto nel suo caveau, circondato da croci e su cui ci hanno costruito un intero palazzo di millanta piani. Ma nulla, in tanti anni, nessuno ha davvero ancora imparato che se tra le mani capita un libro rilegato in pelle umana, chiuso da una serie di zanne e con illustrazioni disturbanti e scritti indecifrabili, sarebbe il caso di lasciarlo lì dove si è trovato e fuggire il più lontano possibile. Eppure, se non avessimo persone così stupide, adesso non saremmo qui a scrivere ladi La– Ildel. Evil Dead Rise, cioè La– Ildel, è l’ultimo capitolo dell’amato franchise Evil Dead creato ...