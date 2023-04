La biblioteca personale di Valerio Onida donata al carcere di Bollate

(Di giovedì 20 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sabato, 22 aprile, la casa circondariale diricorderà, presidente della Corte Costituzionale che a lungo ha prestato assistenza giuridica in forma volontaria ai detenuti del: nell’occasione, la famiglia di– morto nel maggio del 2022 – donerà alla struttura penitenziariase ladel padre. Sabato la cerimonia: la... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Biblioteca di Valerio Onida donata al carcere di Bollate Il Notiziario

Sabato la cerimonia: la biblioteca di Onida nel carcere di Bollate
Sarà un momento di commemorazione per il costituzionalista Valerio Onida, quello in programma sabato 22 aprile nella casa circondariale di Bollate.