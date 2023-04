Kiev, un meteorite la causa dell'esplosione della notte scorsa (Di giovedì 20 aprile 2023) - Il futuro dell'Ucraina è nel suo ingresso nella Nato, dice Stoltenberg in visita nella capitale. Se ne discuterà domani a Ramstein e se ne riparlerà ancora nel prossimo vertice di Vilnius Leggi su tg.la7 (Di giovedì 20 aprile 2023) - Il futuro'Ucraina è nel suo ingresso nella Nato, dice Stoltenberg in visita nella capitale. Se ne discuterà domani a Ramstein e se ne riparlerà ancora nel prossimo vertice di Vilnius

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il cielo di Kiev si illumina nella notte. Si pensa ad un meteorite, in un primo momento si era ipotizzato… - LeoniSilvio : Il #deragliamento di un meteorite esploso sul cielo di Kiev è stato interpretato dall’intelligentissima intelligen… - ZuZorander : RT @Uni91070952: Il meteorite di Kiev e la fondazione di Roma ieri è stato osservato sui cieli della capitale ucraina un bagliore Lo staff… - ereike05 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Il cielo di Kiev si illumina nella notte. Si pensa ad un meteorite, in un primo momento si era ipotizzato un sa… - Giusepp33013666 : Meteorite nel cielo di Kiev. Solo un colpo di avvertimento, prima di uno come quello che distrusse Sodoma e Gomorra. -