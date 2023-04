Kiev | allarme aereo dopo un intenso bagliore nel cielo | satellite della Nasa in caduta o meteorite? Risolto il mistero

(Di giovedì 20 aprile 2023) Unillumina la notte die in tutta la città risuona l'. Per le autorità militari ucraine si tratta inizialmente di unin, ma dagli Stati Uniti ...

Un bagliore illumina la notte die in tutta la città risuona l'aereo . Per le autorità militari ucraine si tratta inizialmente di un satellite della Nasa in caduta, ma dagli Stati Uniti smentiscono. Secondo gli esperti, ...'Secondo le prime informazioni', ha detto il responsabile dell'amministrazione militare di, ... ma l'è stato attivato, ha spiegato Popko, anche se la difesa aerea non è entrata in azione. ...L'ambasciatore austriaco aha pubblicato un video dell'episodio e, in maniera scherzosa, ha ... È stato attivato unantiaereo ma " la difesa aerea non era operativa ", hanno spiegato le ...

Non si trattava di un satellite in caduta o di un attacco missilistico russo: gli esperti, hanno spiegato, dovranno cercare di capire esattamente cosa sia stato il lampo luminoso visto nel cielo sopra ...Un bagliore illumina la notte di Kiev e in tutta la città risuona l'allarme aereo. Per le autorità militari ucraine si tratta inizialmente di un satellite della Nasa in caduta, ...