Kiev, allarme aereo dopo un intenso bagliore nel cielo: 'Satellite della Nasa in caduta'. Ma Rhessi non è ancora precipitato (Di giovedì 20 aprile 2023) Un bagliore illumina la notte di Kiev e in tutta la città risuona l'allarme aereo . Per le autorità militari ucraine si tratta di un Satellite della Nasa in caduta, ma per ora mancano conferme. Anzi, ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 aprile 2023) Unillumina la notte die in tutta la città risuona l'. Per le autorità militari ucraine si tratta di unin, ma per ora mancano conferme. Anzi, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Lampo nella notte di Kiev, cade un satellite Nasa. Scatta l'allarme aereo sulla capitale ucraina, ma stando alle au… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Un bagliore bluastro ha squarciato il cielo di Kiev durante la notte. In un primo momento le autorità hanno riferito ai cittad… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Kiev, allarme aereo dopo un intenso bagliore nel cielo: «Satellite della Nasa in caduta». Ma Rhessi non è ancora precipitato h… - fanpage : Un bagliore bluastro ha squarciato il cielo di Kiev durante la notte. In un primo momento le autorità hanno riferit… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Esplosione nei cieli di Kiev, 'è caduto un satellite Nasa'. Le autorità: 'L'allarme aereo dato per evitare vittime per i… -