Katia Ricciarelli, il tentato suicidio: “E’ solo colpa sua, ecco cosa mi ha fatto” (Di giovedì 20 aprile 2023) La soprano Katia Ricciarelli ha rivelato di aver tentato il suicidio. Fu la madre a trovarla. Scopriamo i dettagli di questo doloroso episodio. Una confessione difficile e sofferta quella della soprano. Non lo ha mai nascosto, anzi: ne ha parlato in più di un’intervista del suo tentato suicidio. Ne parlò anche nello studio di Canale Cinque, quando fu una delle ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. La soprano ha rivelato che in passato ha tentato il suicidio (Instagram) – Grantennistoscana.itUna storia difficile da raccontare, ma Katia Ricciarelli trova tutta la forza per provare a spiegare cosa le è successo quando era poco più che una diciottenne. Ha raccontato del suo primo incontro con un ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 20 aprile 2023) La sopranoha rivelato di averil. Fu la madre a trovarla. Scopriamo i dettagli di questo doloroso episodio. Una confessione difficile e sofferta quella della soprano. Non lo ha mai nascosto, anzi: ne ha parlato in più di un’intervista del suo. Ne parlò anche nello studio di Canale Cinque, quando fu una delle ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. La soprano ha rivelato che in passato hail(Instagram) – Grantennistoscana.itUna storia difficile da raccontare, matrova tutta la forza per provare a spiegarele è successo quando era poco più che una diciottenne. Ha raccontato del suo primo incontro con un ...

