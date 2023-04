Kate Middleton non sopporta Meghan Markle | ecco il vero motivo | c’entra la regina

(Di giovedì 20 aprile 2023), stando a quanto è trapelato di recente, non sopporterebbe la cognataperché. Ilnon lo conosceva nessuno. Non è certo una novità. Tranon c’è mai stato un bel rapporto e le cose sono irrimediabilmente peggiorate dopo l’uscita del docu-film Harry &e il libro di memorie di Harry, Spare. Entrambi i Sussex avrebbero fatto delle dichiarazioni davpoco lusinghiere su(accusandola, tra le altre cose, di avere avuto in passato il cosiddetto “baby brain”, ovil deficit di attenzione che alcune volte si sviluppa nelle donne ...

In Galles pochi mesi dopo, nel marzo 2022, avevano fatto lo stesso William e la moglie. Non si sono tirate indietro neppure Camilla Parker Bowles , la principessa Anna e Sophie , ...Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare Incoronazione di Carlo III: Andrea Bocelli, Katy Perry e i Take That tra i cantanti del concerto a Windsor William e, che ...è particolarmente attenta non solo all' educazione dei tre figli, George, Charlotte e Louis, ma in quanto Principessa del Galles si è fatta promotrice di tutti quei progetti che ...

Kate, Anna, Camilla, Sophie: sono le donne il vero punto di forza di re Carlo AMICA - La rivista moda donna

Kate Middleton e Meghan Markle non sarebbero mai andate d'amore d'accordo, almeno così dicono le voci vicine a Buckingham Palace e le due reali non hanno mai fatto nulla per smentirle. Ora, stando a q ...Meghan Markle non sarà presente all’incoronazione di Re Carlo- (Credi: Instagram)-velvetmusic Carlo ad un certo punto ha pensato di rivolgersi a Kate Middleton, chiedendole di “farla stare lontana”. L ...