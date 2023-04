Juventus Vs Napoli: probabili formazioni e dove vederla (Di giovedì 20 aprile 2023) Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I bianconeri devono tornare a vincere dopo due sconfitte consecutive se vogliono ancora sperare in una qualificazione in Champions League, mentre i partenopei, reduci dalla eliminazione europea, sono chiamati ad un ultimo sforzo verso la matematica conquista del titolo. Juventus Vs Napoli si giocherà domenica 23 aprile 2023 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium. Juventus VS Napoli: LE probabili formazioni I bianconeri dovrebbero presentarsi con la formazione titolare che vede Szczesny in porta, Gatti, Bremer e Danilo in difesa. Cuadrado e Kostic sule corsie di centrocampo, con Rabiot, Fagioli e Locatelli in mediana. In avanti, Milik e Vlahovic. Diverse saranno le assenze tra i partenopei ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 20 aprile 2023) Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I bianconeri devono tornare a vincere dopo due sconfitte consecutive se vogliono ancora sperare in una qualificazione in Champions League, mentre i partenopei, reduci dalla eliminazione europea, sono chiamati ad un ultimo sforzo verso la matematica conquista del titolo.Vssi giocherà domenica 23 aprile 2023 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium.VS: LEI bianconeri dovrebbero presentarsi con la formazione titolare che vede Szczesny in porta, Gatti, Bremer e Danilo in difesa. Cuadrado e Kostic sule corsie di centrocampo, con Rabiot, Fagioli e Locatelli in mediana. In avanti, Milik e Vlahovic. Diverse saranno le assenze tra i partenopei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : La #Juventus ha vinto il ricorso per impugnare la squalifica della curva sud per un turno casalingo: domenica contr… - capuanogio : Pronti, partenza, via... L'associazione club Napoli Maradona, tramite l'avvocato Lubrano, chiede di partecipare al… - sportface2016 : Al Collegio di Garanzia dello Sport arriva l'avvocato del #Codacons e del Club Napoli Enrico #Lubrano: 'Vogliamo ot… - ForzaNapoliSe18 : Next match is Domenica JUVENTUS- NAPOLI Allianz Stafiim 20:45 ?? Forza Napoli Sempre ?? - Luxgraph : Juventus, le tante sensazioni e il diritto da spiegare -