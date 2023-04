Juventus | UFFICIALE | accolto il ricorso con rinvio

(Di giovedì 20 aprile 2023) È arrivato finalmente iltanto atteso dai tifosi dellaed i suoi dirigenti, dopo ileffettuato contro i 15 punti inflitti dalla Procura Federale per il caso plusvalenze. Tale sentenza era attesa già nella giornata di ieri, ma il Collegio di Garanzia del Coni ha deciso di prendersi tempo per valutare anche nella tarda mattinata di oggi tutti gli atti a disposizione. Il Collegio di Garanzia, presieduto dalla presidente Gabriella Sandulli hailma cona giudizio., tornano momentaneamente i 15 punti dopo ilAdesso, gli atti del processo, saranno inviati nuovamente alla Procura Federale per una nuova valutazione. Il Collegio di Garanzia ha evidenziato un’evidente carenza di motivazioni che ...

Sporting-Juventus, la formazione ufficiale di Allegri Tuttosport

La squadra bianconera scende in campo per il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro i portoghesi ...La Juventus affronterà questo grande match contro il Feyernoord con il sorriso “momentaneo” sulle labbra. La penalizzazione dei 15 punti è stata sospesa permettendo ai bianconeri di tornare ai primi ...