Juventus, tutto da rifare: restituiti i 15 punti in attesa del nuovo processo. La sentenza del Coni (Di giovedì 20 aprile 2023) Si torna alla Corte d’Appello Federale per un nuovo processo e nel frattempo vengono tolti i 15 punti di penalizzazione. Questa la decisione del Collegio di garanzia del Coni sul processo plusvalenze a carico della Juventus. Il ricorso del club bianconero è stato in parte accolto: la sanzione in classifica infatti non è stata cancellata, ma viene annullata in attesa della sua rivalutazione in un nuovo processo. Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni ha rinviato alla Corte Federale di Appello della Figc “perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Si torna alla Corte d’Appello Federale per une nel frattempo vengono tolti i 15di penalizzazione. Questa la decisione del Collegio di garanzia delsulplusvalenze a carico della. Il ricorso del club bianconero è stato in parte accolto: la sanzione in classifica infatti non è stata cancellata, ma viene annullata indella sua rivalutazione in un. Il Collegio di Garanzia dello Sport presso ilha rinviato alla Corte Federale di Appello della Figc “perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le ...

