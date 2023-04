Juventus, si va verso la restituzione dei 15 punti. Possibile solo una maxi multa (Di giovedì 20 aprile 2023) Juventus, attesa per la sentenza La Juventus attende oggi l’esito della sentenza del Collegio di Garanzia in merito all’inchiesta plusvalenze che ha portato alla penalizzazione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 20 aprile 2023), attesa per la sentenza Laattende oggi l’esito della sentenza del Collegio di Garanzia in merito all’inchiesta plusvalenze che ha portato alla penalizzazione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha accolto il ricorso della #Juventus contro la chiusura della curva nella… - forumJuventus : #SportingJuve, oggi ore 21. Formazioni GdS: 'Allegri verso il 3-5-2 con Di Maria e Vlahovic in attacco, mentre è ba… - capuanogio : Verso lo sconto (#LaStampa) #Juventus - LGramellini : @CoccoInterista Lo hai capito. Infatti per tutti i giocatori della Juventus colpiti dallo stesso problema #Keane… - MaviodaRoma : @ValePieraccini Quelli fanno un altro mestiere nella vita e per hobby/lobby vengono al CONI.Stiamo tranquilli. Se s… -