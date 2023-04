Juventus | sentenza entro domani | gli scenari possibili e come può cambiare la classifica

(Di giovedì 20 aprile 2023) Il verdetto sul destino della Juve in questo campionato resta nel limbo per almeno un giorno, ma c'è già un indirizzo forte sul risultato: difficile che il ricorso bianconero venga...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? Colpo di scena nel finale dell'udienza: il procuratore generale dello sport presso il Coni, Ugo Taucer, chiede il… - sportface2016 : Al Collegio di Garanzia dello Sport arriva l'avvocato del #Codacons e del Club Napoli Enrico #Lubrano: 'Vogliamo ot… - MarcelloChirico : Se un procuratore #Coni dice sentenza CAF su plusvalenze #Juventus non sta in piedi e propone rimodulazione, le pro… - FabiusJuv : RT @IlarioDiGiovamb: 'La sentenza che ha penalizzato di 15 punti la #Juventus è un obbrobrio giuridico che va riparato'. Avv. Roberto Afelt… - LaskaJuventus : RT @IlarioDiGiovamb: 'La sentenza che ha penalizzato di 15 punti la #Juventus è un obbrobrio giuridico che va riparato'. Avv. Roberto Afelt… -

Nella giornata di mercoledì 19 aprile lasi è presentata al Coni per il primo giorno utile relativo allaper i 15 punti di penalizzazioni che hanno colpito i bianconeri nello scorso ...... se capita qualche notizia buona (e pessima per la) ma dubito che ci siano altre notizie, ... E ladi assoluzione fu uno schiaffo alle regole e al fair play di altre squadre che invece ...... in relazione alla gara di semifinale di andata della Coppa Italia Frecciarossa- Inter, giocata lo scorso 4 aprile. In riforma della decisione impugnata, la sanzione inflitta dal Giudice ...

Sentenza Juve, oggi l'esito del ricorso Le news in diretta live Sky Sport

Intervista all’avvocato che ha scritto il Codice di Giustizia Sportiva: “La motivazione della penalizzazione è subito apparsa carente” ...Blog Calciomercato.com: L'Inter distrugge il Benfica con una doppietta in salsa Argentina. Inzaghi criticatissimo dopo la sconfitta con il Monza, recupera persino Correa ...