Juventus | sentenza a sorpresa | cambia di nuovo la classifica

(Di giovedì 20 aprile 2023) Un altro ribaltone, di. Dopo la condanna di qualche settimana fa, quando lavenne condannata dalla procura federale a 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, adesso il Collegio di Garanzia del Coni ribalta tutto. Ai bianconeri vengono riassegnati i punti tolti in precedenza, ma il giudizio resta ancora sospeso. Per la precisione il collegio di garanzia ha deciso l’annullamento della penalizzazione e il rinvio a ungiudizio di fronte alla Corte di Appello federale che di fatto dovrebbe rimodulare l’eventuale sanzione da comminare alla. I giudici del Coni hanno accolto il ricorso dei bianconeri. Tuttavia non hanno annullato del tutto la vicenda, come avevano chiesto i legali della, bensì hanno rimandato il pallone nel campo della Corte Federale di ...

Il Collegio di garanzia Coni - apprende l'ANSA - ha accolto il ricorso dellacontro ladi 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, rinviando però gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione. Accolto anche l'appello di Pavel ...Almeno finché lasullanon verrà rimodulata. JUVE: PARZIALMENTE ACCOLTO IL RICORSO, RESTITUITI I 15 PUNTI. ATTESO NUOVO VERDETTO INCROCI DECISIVI - Partiamo da un presupposto: ...Leggi Anche, tutto da rifare: restituiti i 15 punti in attesa del nuovo processo. Ladel Coni Al netto del Napoli involato verso lo scudetto, le vicende extra - campo del club ...

LIVE Respinti i ricorsi di Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene. Accolto quello di Nedved La Gazzetta dello Sport

Il Collegio di Garanzia si è espresso sulla penalizzazione inflitta al club bianconero in primo e secondo grado: la Juve riavrà i punti in classifica in attesa che il procedimento venga riesaminato.Il giorno del giudizio per la Juventus è arrivato. È durata quasi tre ore l’udienza davanti al Collegio di Garanzia presso il Coni… Leggi ...