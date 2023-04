Juventus salva | Milan e Inter fuori dalla Champions | la sentenza che fa infuriare l’Italia del calcio

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 20 aprile 2023) Il giornalista Umberto Chiariello sottolinea l’assurdità della situazione e denuncia la mancanza di giustizia nel sistema sportivo italiano. Brutte notizie per i tifosi di: secondo il giornalista Umberto Chiariello lapotrebbe esseretache restituisce i quindici punti di penalizzazione, con conseguente uscita dalle posizioni di qualificazione allaLeague delle squadreesi. Il giornalista, in un editoriale trasmesso da Radio Napoli Centrale, ha sottolineato l’assurdità della situazione e la mancanza di giustizia nello sport italiano. “prenderanno Real o City in finale. Ma le brutte notizie per leesi non finiscono qui: la ...