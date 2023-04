Juventus: ricorso accolto parzialmente, il testo completo (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto in parte il ricorso della Juventus per la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze. Il testo completo della sentenza emessa dal Collegio di Garanzia del Coni dice: “Il Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, con riferimento al ricorso presentato dalla società F.C. Juventus S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nell’ambito del procedimento Prot. 15097/233pf21-22/GC/GR/blp e n. 0077/CFA/2022-2023, nei confronti del Sig. Fabio Paratici e altri, all’esito del procedimento di revocazione ex art. 63 CGS ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Collegio di Garanzia del Coni hain parte ildellaper la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze. Ildella sentenza emessa dal Collegio di Garanzia del Coni dice: “Il Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, con riferimento alpresentato dalla società F.C.S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nell’ambito del procedimento Prot. 15097/233pf21-22/GC/GR/blp e n. 0077/CFA/2022-2023, nei confronti del Sig. Fabio Paratici e altri, all’esito del procedimento di revocazione ex art. 63 CGS ...

