Juventus | restituiti per ora i 15 punti di penalizzazione | come cambia la classifica di Serie A

(Di giovedì 20 aprile 2023) Ladeve essere rivalutata. Nel frattempo, però, laha di nuovo i suoi 15in. Questo ha deciso il Collegio di garanzia del Coni, chiamato a valutare il ricorso del club sul processo plusvalenze. Si torna alla Corte federale d’Appello, che potrebbe decidere per una sanzione identica o di minore entità. Intanto all’improvviso ladiA viene stravolta: lasenza il -15 si ritrova a quota 59, che significano terzo posto e momentanea qualificazione alla prossima Champions League. Al netto del Napoli involato verso lo scudetto, le vicende extra-campo del club bianconero influenzano pesantemente il campionato e nello specifico la lotta per il quarto posto, che vale appunto la ...

... fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della societàFc". Juve,i 15 punti Questo vuol dire che, ...Nel dettaglio: il Collegio di garanzia Coni ha accolto il ricorso dellacontro la sentenza di 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze. Lo ha fatto rinviando però gli atti alla ...... fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della societàF. C. S.p. A.', prosegue il dispositivo Leggi anche ...

Era attesa per la giornata di oggi la decisione del Collegio di Garanzia del CONI in merito alla vicenda del cosiddetto “caso plusvalenze” che aveva portato ad una penalità di 15 punti in classifica i ...La penalizzazione deve essere rivalutata. Nel frattempo, però, la Juventus ha di nuovo i suoi 15 punti in classifica. Questo ha deciso il Collegio di garanzia del Coni, chiamato a valutare il ricorso ...